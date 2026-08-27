В Петербурге начали печатать бюллетени к выборам в Госдуму и ЗакС

В Санкт-Петербурге началась печать бюллетеней для осенних выборов депутатов Государственной думы и Законодательного собрания города. Всего планируется изготовить более 16 млн экземпляров, сообщил глава городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге стартовала печать бюллетеней к выборам в Госдуму и ЗакС

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге стартовала печать бюллетеней к выборам в Госдуму и ЗакС

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Бюллетени будут печатать на специальной бумаге с защитными элементами — микрошрифтом и фоновой сеткой. Для разных видов избирательных документов предусмотрены разные цвета защитной сетки, что позволит отличать их визуально, отметил Мейксин.

Так, на выборах депутатов Госдумы бюллетени по федеральному избирательному округу будут иметь светло-синюю защитную сетку, а по одномандатным округам — зеленую.

Для выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга бюллетени по единому округу получат светло-коричневые защитные элементы, а по одномандатным округам — фиолетовые.

Матвей Николаев