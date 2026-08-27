Депутаты Дзержинска предложили разработать меры поддержки пострадавших от БПЛА

Депутат Александр Терентьев на заседании думы Дзержинска предложил обратиться в правительство и заксобрание Нижегородской области с просьбой разработать меры поддержки пострадавших от атак беспилотников. Об этом сообщили в думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Многие жители Дзержинска, в числе которых пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, не могут позволить себе оперативно устранить ущерб от ударов БПЛА, отмечается в сообщении.

В связи с этим предложено проанализировать опыт других регионов по поддержке пострадавших и обратиться к областным властям, чтобы они разработали соответствующий нормативный акт, добавили в думе.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ночь на 26 августа над Нижегородской областью сбили 40 беспилотников, атаку БПЛА также отразили в ночь на 27 августа.

Владимир Зубарев