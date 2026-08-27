Новый обстановочный теплоход передали для работы на Каме в Удмуртии

В Сарапуле будет базироваться новый обстановочный теплоход «Леонид Комаров». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, накануне на набережной реки Кама состоялась торжественная церемония передачи судна, построенного на Кингисеппском машиностроительном заводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Теплоход пополнит технический флот Нижне-Камского района водных путей и судоходства. По словам руководителя администрации Камского бассейна внутренних водных путей Сергея Сергеева, судно будет работать на участке Воткинской ГЭС — Камбарки, курсируя от Чайковского до Сарапула. Оно будет обслуживать плавучие и береговые знаки, контролируя глубины и обеспечивая безопасность грузового и пассажирского флота.

Теплоход назван в честь Леонида Степановича Комарова — механика земснарядов, который более 40 лет проработал в Нижне-Камском районе.

В настоящее время администрация Камского бассейна обслуживает более 3 тыс. км водных путей в четырех регионах Приволжского федерального округа, содержит 137 единиц флота и четыре гидротехнических сооружения. Новое судно усилит технические возможности филиала в Сарапуле, где сегодня трудятся свыше 1000 специалистов, обеспечивающих надежность судоходства на Каме.