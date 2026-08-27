Погрузка на станциях ОАО «РЖД» в Самарской области в июле составила 964 тыс. тонн

Объем погрузки грузов на станциях ОАО «РЖД» в Самарской области за июль 2026 года достиг 964 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Основную долю в структуре отправлений составили химические и минеральные удобрения (292,5 тыс. т), а также нефть и нефтепродукты (278 тыс. т).

Существенный прирост показателей зафиксирован по ряду категорий товаров. Отгрузка зерна увеличилась в 1,7 раза до 48 тыс. т, объем строительных грузов вырос в 1,5 раза, составив 44,5 тыс. т. Также отмечен рост отправки продовольственных товаров на 37,5% (36 тыс. т) и метизов на 35,6% (11,2 тыс. т).

Всего за период с января по июль 2026 года на железнодорожных станциях региона погружено 9,9 млн т различных грузов.