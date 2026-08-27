Пожар в тундре под Воркутой ликвидировали за пять дней
Пожар в тундре площадью 65 га в Воркутинском районе Республики Коми полностью ликвидировали. Возгорание произошло в труднодоступной местности недалеко от Воркуты и поселка Елецкий, сообщили в региональном Минприроды, пишет ТАСС.
Пожар на площади 65 га ликвидировали в тундре под Воркутой
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
За несколько дней площадь пожара увеличилась с 20 до 65 га. Поскольку возгорание происходило на территории, не относящейся к лесному фонду, для тушения специалисты направляли группы в район пожара на вертолетах.
Ликвидировать возгорание удалось за пять дней. Работы осложнялись жаркой погодой и отсутствием осадков.
После возникновения пожара специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы атмосферного воздуха на границах жилой застройки Воркуты и поселка Елецкий. По итогам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота и взвешенных веществ не обнаружили.
В Роспотребнадзоре отметили, что качество воздуха в населенных пунктах соответствует установленным нормативам.