Минсельхоз включит Краснодарский край в программу зерновых интервенций

Минсельхоз РФ включит Краснодарский край в программу закупочных интервенций и субсидирования перевозок зерна на фоне проблем с его реализацией и перестройки экспортной логистики. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на межотраслевом совещании по производству, экспорту зерновых и масличных в станице Крыловская.

В ходе совещания у господина Борового спросили, будет ли Краснодарский край включен в перечень регионов, где проводятся закупочные интервенции, а также в программу субсидирования перевозок зерна. Замминистра ответил утвердительно.

Закупочные интервенции Минсельхоз рассматривает как один из инструментов стабилизации рынка в условиях профицита зерна. По словам господина Борового, Объединенная зерновая компания (ОЗК), выступающая агентом по проведению интервенций, уже отбирает элеваторы для хранения зерна.

«Главная задача — обеспечить стабильность рынка, комфортные цены и необходимую сельхозтоваропроизводителям ликвидность»,— сказал господин Боровой.

Одновременно ведомство намерено увеличивать возможности для вывоза зерна. По словам замминистра, в профицитных регионах, где значительные объемы продукции традиционно направлялись на экспорт, сейчас перестраиваются логистические направления. Для оперативного решения возникающих вопросов создан штаб с участием сельхозпроизводителей, переработчиков, экспортеров, операторов терминалов и РЖД.

В качестве альтернативных направлений рассматриваются Балтика и Каспий. По словам господина Борового, на этих маршрутах к работе подключаются новые терминалы, в том числе ранее не работавшие с сельхозгрузами. Минсельхоз также рассчитывает увеличить перевалочные мощности действующих объектов.

Отдельно ведомство расширяет географию субсидируемых перевозок. Господин Боровой сообщил, что Ростовская область получает такую поддержку с 18 июля, а заявки на включение новых направлений принимаются в оперативном штабе. Дополнительным инструментом снижения логистических затрат стали скидки РЖД, которые по отдельным направлениям достигают 20%.

При этом Минсельхоз не считает сокращение посевных площадей способом решения проблемы избытка зерна. На совещании участники предложили рассмотреть возможность уменьшения сева из-за опасений, что значительную часть нынешнего урожая не удастся вывезти до следующего сезона. Господин Боровой выступил против такого подхода.

«Сокращение сева — это риск для продовольственной безопасности, поскольку процесс будет неконтролируемым»,— заявил замминистра.

По его словам, профицитное зерно, которое предполагалось направить на экспорт, планируется реализовать через альтернативные направления. Перестройка логистики потребует дополнительного времени, однако ведомство рассчитывает увеличить объемы вывоза за счет расширения транспортных коридоров и перевалки в портах.

«Нам потребуется определенное дополнительное время, чтобы все процессы наладились и стали более эффективными. Но я уверен, что мы эту ситуацию решим»,— сказал господин Боровой.

Роман Лаврухин