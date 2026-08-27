Суд Ставрополья ввел наблюдение в фирме «БВН-Юг» с долгом 395 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Фирма БВН-Юг» из Ставрополя, задолжавшего кредиторам 395,13 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Заявление в суд о признании компании несостоятельным (банкротом) поступило от руководства самой организации.

Причиной обращения в суд стало наличие перед кредиторами неоспариваемой задолженности в общей сумме 395,13 млн рублей и невозможность погасить обязательства в полном объеме из-за тяжелого финансового положения. Заявитель указал, что удовлетворение требований одного кредитора приведет к невозможности удовлетворения требований иных кредиторов, а взыскание на имущество существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Фирма «БВН-Юг» зарегистрировано в 2015 году в Ставрополе. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Учредитель — Сергей Вертелецкий. За 2024 год прибыль компании составляет — 13,9 млн руб., выручка — 3 млн руб.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о необходимости введения процедуры наблюдения. Наличие долга подтверждается бухгалтерской отчетностью за 2025 год, актом инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, актами сверок с кредиторами.

Временным управляющим ООО «Фирма БВН-Юг» утвержден Алексей Петрович Ляхов. Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 25 ноября 2026 года.

Временному управляющему необходимо представить в суд отчет о своей деятельности, заключение о финансовом состоянии должника, обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности и протокол первого собрания кредиторов не позднее чем за пять дней до даты заседания. Должнику следует не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего предоставить ему и направить в суд перечень имущества, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность за три года до введения наблюдения.

Сведения о должнике, его имуществе и обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах и органах местного самоуправления, предоставляются в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Тат Гаспарян