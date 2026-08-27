В Оренбургской области будут судить мастера за смерть работника на объекте

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении мастера строительной компании: ранее обвиняемый допустил к работе на высоте сотрудника без квалификации и средств защиты, в результате чего рабочий упал и скончался от полученных травм. Фигуранту вменяют ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следствие установило, что трагедия произошла в ноябре 2025 года на территории предприятия в Новотроицке. Обвиняемый не проверил квалификацию подчиненного и допустил его к работе на вышке без средств индивидуальной защиты.

Во время подготовки к работе сотрудник сорвался и упал с высоты. Через месяц мужчина скончался в больнице муниципального центра.

В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в суд. В ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину мастера в трагедии, уточнили в ведомстве.

Яна Вежлева