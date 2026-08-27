Тушением пожара в заповеднике «Утриш» занимаются 120 человек

В заповеднике «Утриш» под Анапой продолжается тушение природного пожара, возникшего после падения беспилотника. По состоянию на утро 27 августа площадь открытого горения отдельными очагами составляет около 1 га, сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ликвидации пожара участвуют порядка 120 человек и 17 единиц техники. Основная задача на текущем этапе — локализовать возгорание. При необходимости группировка сил и средств будет увеличена в зависимости от развития ситуации.

Пожар в заповеднике, расположенном между Анапой и Новороссийском, начался 25 августа. По данным регионального управления МЧС, первоначально площадь возгорания составляла около 0,5 га. Позднее огонь распространился до 70 га, в том числе на территории горельника, пострадавшего от пожара 2020 года. Горели сухая трава, кустарники, деревья и валежник.

Тушение осложнял сильный ветер. В целях безопасности власти ограничили въезд в заповедник, в зоне пожара действует режим чрезвычайной ситуации.

Вячеслав Рыжков