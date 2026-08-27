В двух округах Ярославской области ввели карантин по бешенству

В населенных пунктах Некрасовского и Даниловского округов ввели карантин по бешенству в связи с выявлением случаев заболевания животных. Соответствующие указы подписал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственная ветеринарная служба • ЯО Фото: Государственная ветеринарная служба • ЯО

В Некрасовском округе карантин ввели на территории Никольского сельского округа, включающего села Никольское, Павловское, деревни Семеновское, Андреевское, Легчаниха, а также Вятского сельского округа — деревни Вольная, Кадниково, Елохино, Афанасово, Окатово. В Даниловском округе ограничительные мероприятия введены на территории Трофимовского сельского округа: деревни Кабачарово, Полтинино, Прудища, Еремеево, Алексеево, Берелево, село Погорелки.

Карантин введен до 19 октября 2026 года. На территории указанных населенных пунктов запрещено проводить ярмарки, выставки и торги, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных, вывозить восприимчивых невакцинированных животных, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки.

Как пояснили в правительстве области, лаборатория в Некрасовском округе выявила бешенство у енотовидной собаки в деревне Вольная и у домашней кошки, находившейся на самовыгуле, в селе Никольском. В части Даниловского округа карантин ввели из-за собаки.

«Контактов енотовидной собаки с сельскохозяйственными и домашними животными не установлено. Домашняя кошка раннее не была вакцинирована против бешенства. Владелец домашней кошки обратился в антирабический кабинет для проведения профилактических мероприятий. Государственной ветеринарной службой в неблагополучных пунктах проводятся мероприятия по недопущению распространения бешенства»,— пояснили в правительстве.

Алла Чижова