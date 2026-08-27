Резиденты ОЭЗ «Ростовская» получат льготные кредиты

Правительство РФ выделит 3,5 млрд руб. на продолжение программы поддержки малого и среднего предпринимательства в особых экономических зонах до 2030 года. Мерами поддержки смогут воспользоваться резиденты ОЭЗ «Ростовская». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Средства направят «Корпорации МСП» из резервного фонда кабмина. Программа охватит 33 ОЭЗ по всей стране.

Для Ростовской области эта мера особенно актуальна: в Новочеркасске с 2024 года действует ОЭЗ «Ростовская», где сегодня зарегистрировано 14 резидентов. Компании — участники площадки, могут получить кредит на инвестиционные цели по ставке 10% годовых — в размере до 200 млн руб. на срок до пяти лет. Подать заявку предприниматели могут через цифровую платформу МСП.РФ.

Механизм льготного финансирования позволяет предпринимателям в ОЭЗ привлекать средства на реализацию инвестиционных проектов. Продление программы обеспечит бизнесу дальнейший доступ к кредитам на выгодных условиях.

Наталья Белоштейн