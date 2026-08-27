Ставропольский край стал первым в СКФО по объемам капремонта МКД

В 2026 году Ставропольский край занял лидирующие позиции в Северо-Кавказском федеральном округе по объему и темпам капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Программа капремонта, действующая в регионе с 2014 года, охватывает более 9,3 тыс. домов, в которых проживает более 960 тыс. человек. В 2026 году объем финансирования программы достиг 4,1 млрд руб., тогда как в 2025 году на ремонт жилых домов было выделено 3,3 млрд руб.

Существенно расширилась и база подрядных организаций: если в начале 2025 года в реестре состояло 39 компаний, то к 2026 году их число выросло до 61.

Наталья Белоштейн