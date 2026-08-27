Южноуральский завод оштрафовали за загрязнение воздуха

Южноуральский городской суд признал АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» виновным в выбросе загрязняющих веществ в воздух без разрешения (ч. 1 ст.8.21 КоАП РФ). Предприятие оштрафовали на 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Нарушения были обнаружены во время внеплановой проверки завода Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора в марте этого года. Выяснилось, что во время производственной деятельности предприятие выбрасывало загрязняющие вещества в воздух, не имея на это специального разрешения. При этом объективных препятствий для соблюдения закона у ЮАИЗ не было.

Представители завода на заседании вину признали и просили назначить минимальное наказание. По вменяемой части административной статьи штраф составляет от 180 тыс. руб. до 250 тыс. руб.

Виталина Ярховска