На Ставрополье объем выдачи кредитов бизнесу вырос на 12%

В первом полугодии 2026 года банки Ставропольского края выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региона кредиты на сумму 267,3 млрд руб., что на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные «РБК Кавказ» привели в Южном главном управлении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из общего объема кредитования 193 млрд руб. пришлись на крупный бизнес (рост на 12,5%), еще 74,3 млрд руб. привлекли субъекты малого и среднего предпринимательства (прирост на 10,7%).

Динамика на Ставрополье вписывается в тренд повышенной кредитной активности на юге страны. По данным на начало июля 2026 года, корпоративный кредитный портфель в СевероКавказском федеральном округе за год вырос на 22,3%, Южном федеральном округе — на 24,6%. Для сравнения: в целом по России прирост составил 11,7%.

Ключевым драйвером роста в регионе стали предприятия обрабатывающих производств: их задолженность по банковским кредитам за год увеличилась на 34,6% и достигла 280,4 млрд руб. Существенный прирост также зафиксирован в секторе сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства — задолженность здесь выросла на 13,4% до 141,3 млрд руб.

Вместе с тем в ряде отраслей наблюдается сокращение кредитного портфеля. Так, задолженность предприятий, занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды, снизилась на 17,7% — до 1 млрд руб. Еще более заметное падение зафиксировано в сегменте добычи полезных ископаемых: объем задолженности сократился на 43,3% и составил 17 млн руб.

Наталья Белоштейн