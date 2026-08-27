Беспилотники сбили в Нижегородской области в ночь на 27 августа

Атаку беспилотников отразили в Нижегородской области в ночь на 27 августа. Всего за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

О последствиях атаки власти Нижегородской области пока не сообщали. Как писал «Ъ-Приволжье», в ночь на 26 августа в регионе сбили более 40 беспилотников, повреждения получило одно предприятие, несколько домов и автомобилей.

Галина Шамберина