С начала года Ямал посетили 182 тыс. туристов

Ямал фиксирует устойчивый рост числа туристов: с начала текущего года округ принял 182 тыс. человек, а по итогам года ожидается достижение отметки в 310 тыс., сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В 2025 году регион посетили 302 тыс. гостей, а в 2024-м — 248 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Окружное правительство намерено сохранить эту динамику, продолжив финансовую и организационную поддержку турбизнеса. Основным инструментом выступает проект по созданию номерного фонда и новых точек притяжения, который включает гранты для новых инициатив и субсидии на реновацию гостиниц. Ежегодно из бюджета выделяется более 30 млн руб., при этом предприниматели обязаны вложить не менее 70% собственных средств от общей стоимости проекта.

За последние четыре года благодаря грантам на общую сумму около 100 млн руб. на Ямале реализовано 19 бизнес-проектов, включая открытие этностойбищ, экокомплексов, гостиниц и глэмпингов. В текущем году четыре проекта в Ноябрьске, Надыме и Тазовском получили поддержку на 20 млн руб. В рамках программы обновления номерного фонда отели округа компенсировали затраты на реновацию 92 номеров. Кроме того, в 2025 году официальную аттестацию успешно прошли 15 гидов-экскурсоводов и 22 инструктора-проводника.

Ирина Пичурина