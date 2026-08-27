В Сочи до конца дня прогнозируют грозу и сильный дождь

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» местами ожидается гроза. По прогнозу синоптиков, непогода может начаться в ближайшие один-два часа и сохраниться до конца дня 27 августа. В предгорной и горной зонах Сочи местами прогнозируют сильный дождь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из-за ухудшения погоды городские службы работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям Сочи рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

При грозе рекомендуют отказаться от отдыха у воды. Автомобили советуют не оставлять под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

В Краснодарском крае также прогнозируется ухудшение погоды. Днем и до конца суток 27 августа, в течение 28 августа, а также ночью и утром 29 августа местами ожидаются сильный дождь и ливни с грозой, градом и сильным ветром. Порывы ветра могут достигать 20–25 м/с.

Штормовое предупреждение в регионе действует до утра 29 августа. На участке Черного моря от Анапы до Магри сохраняется высокая вероятность образования смерчей.

На основной территории Краснодарского края к концу рабочей недели ожидается снижение температуры до +24…+29 градусов. Осадки будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром.

Мария Удовик