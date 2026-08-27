Губернатор Калининградской области поручил обсудить особый статус Балтийской косы

Вопросы придания Балтийской косе статуса особой территории и создания на ее базе историко-географического парка требуют отдельного внимания. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на заседании попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, которое прошло 25 августа в «Планете Океан», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Балтийской косы предложили разработать концепцию историко-географического парка

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Для Балтийской косы предложили разработать концепцию историко-географического парка

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Власти региона отметили стратегическое и природоохранное значение Балтийской косы. Она выполняет функцию природной дамбы, защищающей порты Калининграда и Балтийска, является частью миграционного пути птиц и включает ряд ценных природных и историко-культурных объектов.

Вместе с тем сохранность территории вызывает обеспокоенность. В региональном правительстве сообщили, что в последнее время поток посетителей на косу существенно вырос. Отсутствие охранного статуса и достаточного контроля, по мнению защитников территории, усиливает негативное воздействие неорганизованного туризма и автотранспорта.

Алексей Беспрозванных заявил о необходимости в ближайшее время провести отдельное совещание, посвященное проблемам Балтийской косы. Он также поручил министру природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксане Астаховой подготовить дополнительный доклад о текущей ситуации на территории.

Матвей Николаев