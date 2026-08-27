В Петербурге в четверг ожидаются кратковременные дожди при температуре до +21 градуса

Санкт-Петербург в четверг, 27 августа, останется под влиянием обширного антициклона, однако местами в городе возможны кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржцам пообещали до +21 градуса и кратковременные дожди 27 августа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербуржцам пообещали до +21 градуса и кратковременные дожди 27 августа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Днем в небе будут формироваться отдельные очаги облачности, которые могут принести локальные осадки. При этом атмосферное давление сохранится на высоком уровне — около 770 мм ртутного столба, что выше климатической нормы.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит от +19 до +21 градуса. В Ленинградской области ожидается от +17 до +22 градусов. Северо-восточный ветер будет слабым, его скорость составит 2–7 м/с.

В пятницу погодная ситуация существенно не изменится. Ночью в Санкт-Петербурге прогнозируют +11…+13 градусов, днем воздух вновь прогреется до +19…+21 градуса. В отдельных районах также возможен небольшой дождь.

Матвей Николаев