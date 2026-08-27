На Дону объем кредитования бизнеса снизился на 10,6%

В первом полугодии 2026 года банки Ростовской области предоставили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредиты на 473,9 млрд руб., что на 10,6% ниже показателя аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Структура кредитования демонстрирует разнонаправленную динамику по сегментам. Крупный бизнес привлек 284,2 млрд руб., что на 19,2% меньше прошлогоднего уровня. В то же время субъекты малого и среднего предпринимательства нарастили объем заимствований на 6,4% — до 189,7 млрд руб.

Отдельные отрасли стали драйверами роста корпоративного кредитного портфеля региона. Наиболее существенный прирост зафиксирован в сегменте операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг: задолженность предприятий этой сферы за год увеличилась на 50,4% и достигла 265,7 млрд руб. Двукратный рост (в 2,2 раза) показала задолженность организаций, занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды, — она составила 52,9 млрд руб.

Вместе с тем в ряде секторов наблюдается сокращение долговой нагрузки. Так, кредитный портфель организаций прочих видов деятельности сократился на 58,2% — до 15,8 млрд руб. Также снизилась задолженность предприятий торговли и ремонта автотранспортных средств: падение составило 10,1%, объем задолженности — 112,7 млрд руб.

Наталья Белоштейн