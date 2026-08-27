Работу детского лагеря в Удмуртии приостановили на 45 суток из-за нарушений

В Удмуртии по решению суда приостановлена работа детского оздоровительного лагеря «Энергетик» в Якшур-Бодьинском районе. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, при проверке учреждения было выявлено свыше 20 нарушений санитарных требований, в том числе в части организации питания и требований к питьевой воде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По данному факту был составлен административный протокол. На судебном заседании представитель лагеря согласился с фактом нарушений. По его словам, часть из них уже устранили.

Решением суда деятельность МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Энергетик» приостановлена на 45 суток.