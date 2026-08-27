Директор музея средневековья в Анапе предложил площадку для выступления Канье Уэста

Американскому рэперу Канье Уэсту предложили провести концерт в музее средневековья и инквизиции в Сукко под Анапой. Инициатором выступил директор музея Владимир Владимиров, направивший представителям артиста официальное письмо, передает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

По словам господина Владимирова, концерт предлагается провести на арене замка «Львиная голова», рассчитанной примерно на 1,5 тыс. зрителей. Он считает площадку возможной альтернативой в случае отмены ранее заявленных выступлений Уэста в Санкт-Петербурге.

Директор музея также отметил, что средневековые декорации могут стать дополнительным преимуществом площадки. На территории представлены рыцарские доспехи и тематические экспозиции, посвященные средневековью и инквизиции.

В августе концертное агентство Say Agency сообщало о планах провести концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Позднее стадион заявил, что не заключал договор на аренду площадки для выступлений рэпера, в связи с чем проведение концертов на арене невозможно.

Вячеслав Рыжков