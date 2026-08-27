В Ставропольском крае в ДТП с легковушками погиб один человек и трое ранены
В Ставропольском крае на автодороге Буденновск — Арзгир в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
По данным ведомства, ДТП случилось вечером 26 августа из-за того, что водитель автомобиля Lada Kalina, выполняя обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки Tenet. В результате удара иномарка опрокинулась.