В Ставропольском крае в ДТП с легковушками погиб один человек и трое ранены

В Ставропольском крае на автодороге Буденновск — Арзгир в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По данным ведомства, ДТП случилось вечером 26 августа из-за того, что водитель автомобиля Lada Kalina, выполняя обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки Tenet. В результате удара иномарка опрокинулась.

Наталья Белоштейн