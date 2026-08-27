На Ставрополье к выборам готовят 1,3 тысячи избирательных участков

В Ставропольском крае идет подготовка к выборам депутатов краевого парламента восьмого созыва, которые состоятся 18, 19 и 20 сентября. Для проведения голосования будет задействовано 1298 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В их число входят 22 участка, организованных в местах временного пребывания граждан — в больницах, санаториях и других подобных учреждениях.

Все участки будут работать ежедневно в течение трех дней голосования с 08:00 до 20:00.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что более 5 тыс. представителей участковых избирательных комиссий Ставрополья информируют жителей региона о предстоящих выборах краевого парламента восьмого созыва. До 6 сентября они обойдут более 920 тыс. домов, где проживают почти 1,9 млн избирателей.

Наталья Белоштейн