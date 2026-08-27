Рынок доставки продуктов во втором квартале начал сокращаться

Во втором квартале 2026 года российский рынок онлайн-продаж продуктов питания сократился на 2,5% по сравнению с январем—мартом и составил 470 млрд рублей. Такие данные приводят аналитики INFOLine, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок доставки продуктов начал повторять сезонные тенденции классического ретейла

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Рынок доставки продуктов начал повторять сезонные тенденции классического ретейла

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

При этом в годовом выражении рынок продолжил расти — на 23,9%. Доля онлайн-продаж в общем обороте продовольственных товаров за год увеличилась с 5,2% до 5,9%.

Основатель INFOLine Иван Федяков объяснил снижение квартального оборота сезонным фактором. По его словам, в первом квартале продажи традиционно выше, тогда как во втором многие потребители уезжают в отпуска. Ранее на фоне двузначных темпов роста сегмента e-grocery эта закономерность была менее заметна, однако по мере развития рынок становится более зрелым и начинает следовать тенденциям традиционной розницы.

Лидером рынка по обороту во втором квартале осталась X5 — 101,3 млрд рублей. Второе место занял «Самокат» с показателем 80,5 млрд рублей. Наиболее заметный рост по сравнению с предыдущим кварталом также показал «Самокат» — 3,9%, а максимальную годовую динамику продемонстрировал «Магнит», увеличивший оборот на 63,8%.

В X5 сообщили, что за первое полугодие 2026 года количество онлайн-заказов выросло на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале темпы роста составили 27,4%.

Оборот «Самоката» за квартал увеличился на 3,9%, достигнув 80,5 млрд рублей. В среднем сервис выполнял 797,7 тыс. заказов в день, а средний чек составил 1109 рублей.

Матвей Николаев