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Рынок доставки продуктов во втором квартале начал сокращаться

Во втором квартале 2026 года российский рынок онлайн-продаж продуктов питания сократился на 2,5% по сравнению с январем—мартом и составил 470 млрд рублей. Такие данные приводят аналитики INFOLine, пишет «Деловой Петербург».

Рынок доставки продуктов начал повторять сезонные тенденции классического ретейла

Рынок доставки продуктов начал повторять сезонные тенденции классического ретейла

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Рынок доставки продуктов начал повторять сезонные тенденции классического ретейла

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

При этом в годовом выражении рынок продолжил расти — на 23,9%. Доля онлайн-продаж в общем обороте продовольственных товаров за год увеличилась с 5,2% до 5,9%.

Основатель INFOLine Иван Федяков объяснил снижение квартального оборота сезонным фактором. По его словам, в первом квартале продажи традиционно выше, тогда как во втором многие потребители уезжают в отпуска. Ранее на фоне двузначных темпов роста сегмента e-grocery эта закономерность была менее заметна, однако по мере развития рынок становится более зрелым и начинает следовать тенденциям традиционной розницы.

Лидером рынка по обороту во втором квартале осталась X5 — 101,3 млрд рублей. Второе место занял «Самокат» с показателем 80,5 млрд рублей. Наиболее заметный рост по сравнению с предыдущим кварталом также показал «Самокат» — 3,9%, а максимальную годовую динамику продемонстрировал «Магнит», увеличивший оборот на 63,8%.

В X5 сообщили, что за первое полугодие 2026 года количество онлайн-заказов выросло на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале темпы роста составили 27,4%.

Оборот «Самоката» за квартал увеличился на 3,9%, достигнув 80,5 млрд рублей. В среднем сервис выполнял 797,7 тыс. заказов в день, а средний чек составил 1109 рублей.

Матвей Николаев

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