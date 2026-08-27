Число расследованных наркопреступлений в Ленобласти сократилось на 36%

За первые семь месяцев 2026 года в Ленинградской области расследовали 499 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 35,9%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Ленобласти обсудили защиту подростков на фоне снижения числа наркопреступлений

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Власти Ленобласти обсудили защиту подростков на фоне снижения числа наркопреступлений

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Вопросы противодействия распространению запрещенных веществ обсудили 26 августа на заседании антинаркотической комиссии Ленинградской области. В центре внимания участников оказались профилактическая работа в школах и колледжах, а также взаимодействие медицинских и правоохранительных служб, муниципалитетов и органов власти.

Особое внимание на заседании уделили защите детей и подростков.

«Необходимо усилить межведомственное взаимодействие. Чем быстрее школы, медики, правоохранители, муниципалитеты и органы власти обмениваются информацией и совместно реагируют на риски, тем надежнее защита детей, подростков и семей»,— подчеркнул вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Ярослав Серов.

Матвей Николаев