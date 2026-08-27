Площадь активного горения в заповеднике Утриш удалось сократить до 1 гектара

Площадь активного горения природного пожара в заповеднике Утриш под Анапой удалось сократить с 5 до 1 га. Всего с начала возгорания огонь прошел по территории площадью около 70 га, сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В течение дня к ликвидации пожара привлекли около 200 человек и более 74 единиц техники, а также авиацию. В тушении участвуют подразделения МЧС и РСЧС, сотрудники «Кубань-СПАС», представители казачества и волонтеры, прибывшие из нескольких муниципалитетов края.

Работы на месте продолжатся в ночное время. При благоприятных погодных условиях спасатели рассчитывают локализовать пожар 28 августа.

Вячеслав Рыжков