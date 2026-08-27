Астраханская гордума утвердила поправки и награды ко Дню города

Депутаты гордумы Астрахани приняли нормативные акты, заслушали отчет об исполнении бюджета за 2025 год и определили кандидатов для награждения ко Дню города. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

Принята поправка по налогу на объекты незавершенного строительства свыше 300 млн руб. Она снизит налоговую нагрузку на застройщиков до ввода объектов. Также приняты акты в соответствии с новым федеральным законом о местном самоуправлении, регулирующие публичные слушания, собрания граждан и деятельность территориальных общественных самоуправлений.

Утвержден список награждаемых ко Дню города: звание «Почетный гражданин города Астрахани» присвоено Алексею Прачкину. Памятным знаком «Золотой лавр» за меценатство отмечены Алексей Вдовин, ООО «Вкусный продукт» и ООО «Нижневолжская строительная компания». Вручение состоится на главной площадке Дня города.

Нина Шевченко