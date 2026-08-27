Глава Новороссийска поблагодарил бизнес и побратимов за помощь после атаки БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко поблагодарил представителей бизнеса, города-побратимы и муниципалитеты Краснодарского края за помощь в ликвидации последствий атаки БПЛА 12 августа. По его словам, на призывы о помощи откликаются все, а сложившееся единство позволяет городу быстрее справляться с последствиями удара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Еще раз хочется поблагодарить представителей бизнеса за сплоченность — несмотря на сложности. Действительно, откликаются все: города-побратимы и главы городов нашего региона постоянно предлагают свою помощь. Хочу выразить всем огромную благодарность за это единство. Именно оно делает нас по-настоящему сильными!» — сказал господин Кравченко. Его слова приводит пресс-служба администрации Новороссийска.

После атаки городские службы, управляющие компании и волонтеры продолжают работать на пострадавших территориях. Специалисты убирают строительный мусор и осколки, вывозят поваленные деревья и оказывают помощь жителям.

В администрациях районов также продолжается прием документов от пострадавших и формирование списков на получение компенсаций. В соответствующий перечень ранее включили 521 человека.

Атака на Новороссийск произошла в ночь на 12 августа. В результате погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Еще как минимум 24 человека пострадали, 12 из них были госпитализированы. Помимо жилых домов, повреждения получили четыре предприятия.

В городе продолжаются восстановительные работы. Власти также ранее сообщали о выделении средств из резервного фонда на ремонт поврежденных объектов, в том числе школы №15 и братской могилы советских воинов в Мысхако.

Анна Гречко