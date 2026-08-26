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Ребенок получил лекарство после вмешательства саратовской прокуратуры

Прокуратура Энгельса Саратовской области выявила нарушение прав ребенка-инвалида на получение льготного препарата. Подробности собщила пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: прокуратура Саратовской области

Фото: прокуратура Саратовской области

По медицинским показаниям шестилетнему пациенту прописали «Сиролимус». Больше двух месяцев мальчик не получал препарат. Отсутствие лекарства создавало прямую угрозу его здоровью, в связи с чем прокуратура обратилась в суд.

Вмешательство надзорного ведомства позволило оперативно устранить выявленное нарушение. Ребенок полностью обеспечен дорогостоящим лекарством. Права несовершеннолетнего восстановлены.

Дарья Васенина