Глава волгоградского облкомприроды и его зам оспорили продление домашнего ареста

Бывший глава волгоградского облкомприроды Алексей Сивокоз и его экс-заместитель Дарья Казанкова, подозреваемые в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), подали жалобы на решение Мещанского райсуда Москвы о продлении домашнего ареста. Обе жалобы зарегистрированы 14 и 25 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: volgoduma.ru Фото: volgoduma.ru

Решение о продлении меры пресечения суд принял 11 августа по ходатайству следствия, оно должно было вступить в силу 15 августа. Материалы дела засекречены.

Третья фигурантка Ирина Панина, проходящая по тому же делу, находится под запретом определенных действий с мая. Анонимные Telegram-каналы связывали задержание чиновников в декабре прошлого года с нацпроектом «Оздоровление Волги». Ранее, в 2024 году, проект критиковала депутат Госдумы Жанна Рябцева.

Нина Шевченко