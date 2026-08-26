Пятерых подростков будут судить в Пензе за угон машин и кражи

Сотрудники СКР Октябрьского района Пензы закончили расследование дела о кражах и угонах. Подробности сообщила пресс-служба органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР Пензенской области Фото: СКР Пензенской области

Четверым из пяти фигурантов нет 18 лет. «В зависимости от роли каждого им вменяют два угона (ч. 1 ст. 166 УК РФ, п. „а“ ч. 2 ст. 166 УК РФ), вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления (п .п. „а, б“ ч. 4 ст. 150 УК РФ) и три эпизода краж (ч. 1 ст. 158 УК РФ, п. „а“ ч. 2 ст. 158 УК РФ)»,— говорится в релизе.

По данным следствия, в ночь на 16 декабря 2025 года два подростка угнали припаркованную на пр. Строителей машину — она была незакрыта. Обвиняемые бросили автомобиль в Колышлейском районе. В ночь на 10 марта этого года 18-летний знакомый предложил несовершеннолетним угнать машину с пр. Победы. Фигурант убедил сообщников в том, что им не грозит уголовная ответственность. Авто оставили на ул. Мира.

Также выяснилось, что с 24 сентября по 8 ноября двое подростков украли из трех машин магнитолы, видеорегистратор и инструменты. Все фигуранты признали вину. Дело передали в суд.

Дарья Васенина