Главные новости за 26 августа. Сочи

Сириус вошел в тройку самых популярных направлений для бархатного сезона — 2026, заняв третье место после Санкт-Петербурга и Москвы: путешественники бронируют там в среднем пять ночей — это максимум среди топ-10 городов. В зарубежных направлениях лидером остается Турция, а среди бюджетных мест самыми доступными стали Лазаревское и Барнаул, при этом наиболее заметный рост интереса зафиксирован в Благовещенске и Горно-Алтайске.

В Сочи перед началом учебного года завершают обновление дорожной инфраструктуры возле 168 образовательных учреждений: наносят разметку, меняют знаки и ограждения, а также устанавливают новые переходы и «лежачих полицейских». Кроме того, на федеральной трассе А-147 усилят борьбу с хаотичной парковкой, введут знаки с эвакуацией, а на улицах Островского и Дагомысской планируют изменить схему движения на одностороннюю с обустройством дополнительных парковочных мест.

За сутки температура воды у черноморских курортов Кубани снизилась на 1°C: в Туапсе она держится на отметке +27°C, в Геленджике и Тамани — до +26°C, а в Новороссийске и Анапе — до +25°C, что остается комфортным для купания. С середины недели в отдельных районах края ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром, а температура воздуха к концу недели составит от +24 до +29°C.

Полиция Сочи проводит проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором девушка справила нужду на памятнике танкистам у музея истории Хостинского района. Сейчас правоохранители устанавливают личность нарушительницы и обстоятельства случившегося, чтобы затем решить вопрос о ее привлечении к ответственности.