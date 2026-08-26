Главные новости за 26 августа. Кавказ

Бывший первый заместитель министра по национальной политике и внешним связям Республики Северная Осетия — Алания, а также бывший главный федеральный инспектор по региону Андрей Бессонов скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщили в прессслужбе министерства по национальной политике и внешним связям. Андрей Бессонов погиб 21 августа. Обстоятельства случившегося не уточняются.

Пять прорывных проектов Ставропольского края суммарно привлекут 660 млрд рублей инвестиций до 2030 года. Об этом губернатор региона Владимир Владимиров заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы региона, речь идёт о проектах в сферах энергетики, туризма, сельского хозяйства, логистики и химической промышленности.

Максим Мальков 18 августа 2026 года занял пост генерального директора компаний «Овощи Ставрополья», ТК «ЭКО-культура» и ТК «Марьинский», следует из данных СПАРК, обнаруженных «Ъ». Все три структуры специализируются на выращивании томатов, огурцов и салата и входят в агрохолдинг ЭКО-культура Александра Рудакова.

К июню 2026 года в Ставропольском крае было открыто свыше 2,1 тыс. вакансий в сегментах среднего, малого и микробизнеса (СМБ) — это на 4% превышает показатель января, когда число опубликованных предложений составляло 2 тыс. Как пояснили эксперты, динамика отчасти обусловлена высокой деловой активностью небольших компаний.

Южный окружной военный суд в Нальчике приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 предполагаемых участников банды, которых обвиняют в подготовке терактов в Дагестане. Заседания проходят в закрытом режиме. Изначально дело планировали рассматривать в Ростове-на-Дону, однако впоследствии его рассмотрение территориально перенесли в Нальчик. Согласно обвинительному заключению, фигуранты планировали теракты для устрашения жителей Дагестана. В качестве целей они выбрали воинскую часть Вооруженных сил РФ в Кизляре, а также здания МВД и ФСБ в республике.