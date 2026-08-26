Главные новости за 26 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Бывший зампред воронежского правительства Александр Попов был согласован на пост вице-мэра облцентра. Как уточнил мэр Сергей Петрин, планируется, что господин Попов будет отвечать за административно-технический контроль и закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Здание правительства Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ветеран СВО, выпускник программы «Герои земли Воронежской» Игорь Лысенко стал замминистра труда Воронежской области. В должности замминистра господин Лысенко будет курировать трудоустройство ветеранов спецоперации.

Агента украинской разведки будут судить за шпионаж в Белгородской области. По версии следствия, он установил координаты скопления российских военнослужащих и военной техники в одном из муниципалитетов Белгородской области, а затем отправил их на Украину.

С липецкого автодилера взыскали ущерб в 4,4 млн руб. за вред почвам в зоологическом заказнике. Речь идет об автодилере ООО «МЦ Липецк» (официальный дилер Mitsubishi Motors). Прокуратура установила, что фирма использовала арендованный земельный участок в границах особо охраняемой природной территории.

Структура «Роскосмоса» проиграла суд на 336 млн руб. с курским «Строительным холдингом Тезис» (СХТ) после строительства цеха за миллиард в Подмосковье. Стороны заключили договор на реконструкцию гальванического цеха в Химках за 1,1 млрд руб., однако заказчик не вернул исполнителю часть обеспечительного платежа.

Началось банкротство подрядчика орловского «Титаника» — многопрофильного медцентра Орловской областной больницы — из-за долгов на 140 млн руб. Объект был прозван «Титаником» из-за затянувшихся на 20 лет работ. Суд ввел в отношении ООО «Стрела» процедуру наблюдения.

Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области сгорел после ночной атаки беспилотников. Также до двух увеличилось количество пострадавших: 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины диагностировали перелом пальца.

Егор Якимов