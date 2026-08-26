На полях Ставрополья численность мышевидных грызунов превысила прошлогодний уровень

В Ставропольском крае выросла численность мышевидных грызунов на сельхозугодьях. Благоприятные для вредителей погодные условия и наличие кормовой базы привели к тому, что их показатели оказались выше прошлогодних, сообщили в региональном филиале Россельхозцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

С начала лета специалисты обследовали 436 тыс. га сельхозугодий. Заселение мышевидными грызунами выявлено на 322 тыс. га. В среднем приходится по девять жилых нор на гектар. Наиболее высокая численность вредителей отмечена на стерне в Апанасенковском, Ипатовском, Новоселицком, Советском, Туркменском, Георгиевском и Кировском округах.

Рост популяции специалисты связывают с погодой в конце лета: сильной жары и обильных осадков не было, при этом после уборки зерновых на полях сохранились солома и падалица. Стерня одновременно служит грызунам укрытием. Дополнительные места их обитания — лесополосы, пастбища, обочины дорог и участки с луговой и степной растительностью.

В Россельхозцентре пока не видят угрозы урожаю. Обработка полей пестицидами сейчас не требуется: из-за большого количества доступного корма отравленные приманки малоэффективны. Вредители предпочитают растительную пищу, а действующее вещество приманок может нейтрализоваться при ее поедании.

Для сдерживания популяции специалисты рекомендуют уничтожать послеуборочные остатки и сорную растительность, а также проводить глубокую вспашку. Она разрушает норы и гнезда и позволяет уничтожить часть молодняка и взрослых полевок. Обработки пестицидами осенью будут проводить по мере необходимости, чтобы защитить новый урожай.

«Регион готов дать отпор мышевидным грызунам, когда это потребуется. За счет краевого бюджета закуплен родентицид в объеме 38 160 литров. Этого количества хватит на обработку 762,2 тыс. гектаров. Сейчас важно следить за ситуацией, чтобы своевременно предпринять необходимые меры»,— сказала руководитель Ставропольского филиала Россельхозцентра Ольга Кузнецова.

Мониторинг численности вредителей специалисты продолжают во всех районах края.

Валерий Климов