Две девочки утонули в пруду под Саратовом

Две девочки утонули в пруду у СНТ «Пищевик» в Гагаринском районе 26 августа. Об этом сообщило СУ СКР по Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Саратовской области Фото: СУ СКР по Саратовской области

Дети находились у водоема без сопровождения взрослых, во время купания они ушли под воду и погибли. Тела извлекли из воды сотрудники службы спасения. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти двум лицам по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Следствие выясняет, почему девочки остались без присмотра. Проверку также организовала прокуратура.

Нина Шевченко