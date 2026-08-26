Две девочки утонули в пруду под Саратовом
Две девочки утонули в пруду у СНТ «Пищевик» в Гагаринском районе 26 августа. Об этом сообщило СУ СКР по Саратовской области.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Дети находились у водоема без сопровождения взрослых, во время купания они ушли под воду и погибли. Тела извлекли из воды сотрудники службы спасения. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти двум лицам по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Следствие выясняет, почему девочки остались без присмотра. Проверку также организовала прокуратура.