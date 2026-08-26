В Ярославле четыре бани вернулись под управление АО «Волна»

В Ярославле принадлежащее мэрии АО «Волна» расторгло договор аренды четырех бань с ООО «Момо групп». Областной арбитражный суд утвердил мировое соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

С иском в суд в октябре 2025 года обратилось АО «Волна». Организация требовала расторгнуть договор аренды бань №6, 9, 10 и 13, заключенный в декабре 2023 года, и взыскать задолженность по договору аренды, которая начала копиться с мая 2025 года. Однако позже стороны обратились с ходатайством об утверждении мирового соглашения.

Арендатор ООО «Момо групп» признал, что нарушал условия договора, а арендодатель АО «Волна» — что фактически не передал в аренду баню №13. Стороны договорились расторгнуть договор. Задолженность по арендной плате ООО «Момо групп» будет выплачивать ежемесячно в течение года. Общая сумма долга составила 10,9 млн руб. Согласно определению суда, производство по делу прекращено, мировое соглашение утверждено.

Алла Чижова