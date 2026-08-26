Крупнейший контейнерный перевозчик остановил работу в Новороссийске

Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания MSC Mediterranean Shipping приостановила приём новых заказов на перевозки в Новороссийск и из российского порта. Поводом стала атака беспилотника на контейнеровоз MSC ULSAN III, следовавший в Новороссийск. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомление компании клиентам.

В MSC не раскрыли точную дату инцидента и не подтвердили, получило ли судно повреждения. Перевозчик сообщил, что продолжает отслеживать ситуацию, и рекомендовал клиентам обращаться в российское представительство компании за альтернативными логистическими решениями по импортным и экспортным перевозкам.

После нормализации обстановки MSC планирует возобновить еженедельные рейсы в Новороссийск, говорится в уведомлении.

Анна Гречко