Главные новости за 26 августа. Новороссийск

В Новороссийске к 2030 году проектная мощность отдельных школ может быть превышена на 4175 мест с учетом прогнозируемого количества учащихся.

В Новороссийске из резервного фонда администрации выделят 7,1 млн рублей на восстановление школы №15 и братской могилы советских воинов в Мысхако, поврежденных в результате атак БПЛА. На школу направят 4,7 млн руб, на мемориал — еще 2,4 млн руб.

Нестационарные торговые объекты на набережной Новороссийска постепенно заменяют. Новые павильоны выполняют в едином стиле — соответствующие изменения заметили жители и гости города.

В Новороссийске действует комплекс мер поддержки педагогов, направленный на привлечение и удержание кадров. Власти города также планируют разработать дополнительную мотивацию для школ, демонстрирующих лучшие результаты.

Полумобильный дробильно-сортировочный завод MiningLand 2024 года выпуска, расположенный в Новороссийске, выставлен на торги с начальной ценой 345 млн рублей.

Площадь лесного пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой достигла 70 га. Из-за ликвидации возгорания въезд на территорию со стороны ВДЦ «Смена» временно ограничили, на месте дежурит наряд полиции.

Власти Анапы опровергли сообщения о наборе добровольцев для тушения пожара в заповеднике «Утриш». Как сообщила в своих социальных сетях глава города Светлана Маслова, в настоящее время для ликвидации огня достаточно сил и средств специализированных служб.