Астраханский суд огласил приговор за фатальное ДТП на трассе в Махачкалу

Икрянинский районный суд Астраханской области приговорил жительницу Дагестана к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за ДТП с двумя погибшими (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 30.мвд.рф Фото: 30.мвд.рф

В августе 2025 года на трассе Р-215, связывающей Астрахань и Махачкалу, женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Водитель и пассажир встречной машины погибли, ребенок получил тяжкие травмы.

Помимо назначения срока, обвиняемую лишили водительских прав на три года. Суд также взыскал с осужденной в пользу пострадавшего ребенка 1,5 млн руб. компенсации морального вреда.

Нина Шевченко