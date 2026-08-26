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Астраханский суд огласил приговор за фатальное ДТП на трассе в Махачкалу

Икрянинский районный суд Астраханской области приговорил жительницу Дагестана к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за ДТП с двумя погибшими (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: 30.мвд.рф

Фото: 30.мвд.рф

В августе 2025 года на трассе Р-215, связывающей Астрахань и Махачкалу, женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Водитель и пассажир встречной машины погибли, ребенок получил тяжкие травмы.

Помимо назначения срока, обвиняемую лишили водительских прав на три года. Суд также взыскал с осужденной в пользу пострадавшего ребенка 1,5 млн руб. компенсации морального вреда.

Нина Шевченко