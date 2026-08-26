Три человека пострадали при атаке ВСУ на слободу Белую в Курской области

ВСУ атаковали слободу Белую в Беловском районе Курской области. В результате пострадали трое мирных жителей — 67-летний и 29-летний мужчины и 52-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

У мужчин диагностировали травмы головы и осколочные ранения, у женщины — минно-взрывную травму и осколочные ранения правой кисти. Пострадавших доставляют в Курск.

В результате атаки также поврежден автомобиль.

За минувшие сутки ВСУ атаковали Курскую область с помощью как минимум 205 беспилотников. Также зафиксировано 117 артиллерийских обстрелов и семь сбросов взрывных устройств с дронов. По данным господина Хинштейна, погибших и пострадавших нет. В результате атак в селе Илек Беловского района повреждены окна и крыша недействующей школы, а в селе Малогнеушево Рыльского района — два автомобиля.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в пригороде Воронежа из-за падения сбитого беспилотника ранения средней тяжести получили мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения. Также в Липецком округе Липецкой области при падении БПЛА загорелся частный дом: погибли мужчина и 14-летний ребенок, еще два человека пострадали. После ночной атаки беспилотников на тамбовский Котовск полностью сгорел логистический центр Wildberries, ранены два человека.

Подробнее о ночных атаках ВСУ на макрорегион — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова