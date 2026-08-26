На Кубани предложили страховать жилье и автомобили от атак БПЛА

Жители Краснодарского края получили возможность застраховать жилье и автомобили от ущерба, связанного с падением беспилотников и их обломков. Как сообщил министр экономики Кубани Алексей Юртаев, на фоне участившихся атак страховые компании региона предлагают соответствующие продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По словам господина Юртаева, последствия атаки БПЛА могут включать не только непосредственное повреждение имущества, но и сопутствующий ущерб. При этом условия страхования у разных компаний отличаются, поэтому перед заключением договора необходимо внимательно изучить перечень рисков и исключений.

В договоре, в частности, должны быть четко указаны риски, связанные с падением летательных аппаратов, терроризмом, военными рисками или диверсией. Если соответствующих формулировок нет, страховая компания может отказать в выплате либо ее придется оспаривать.

Отдельно рекомендуется уточнять, какие именно последствия атаки признаются страховым случаем. В частности, распространяется ли действие полиса на ущерб от воздушной ударной волны и считается ли падение обломков БПЛА падением летательного аппарата. Также следует проверить условия в отношении сброшенных предметов и грузов.

Перечень страховых рисков и исключений страховщики определяют самостоятельно. Поэтому при выборе полиса власти рекомендуют ориентироваться не только на его название, но и на правила страхования и непосредственно условия договора.

Ранее сообщалось, что 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате были повреждены объекты городской инфраструктуры, в том числе школа №15 в Восточном районе. На восстановление учреждения администрация города направит 4,7 млн руб. из резервного фонда.

Также в начале марта обломки беспилотника повредили братскую могилу советских воинов 1943 года на кладбище в Мысхако. На восстановление мемориала из резервного фонда Новороссийска выделено еще 2,4 млн рублей.

Анна Гречко