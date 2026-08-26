Черноземье 26.08.2026, 18:17 Официальные курсы валют ЦБ на 27 августа Австралийский доллар 60,5313 Английский фунт 114,9017 Белорусский рубль 28,0510 Гонконгский доллар* 10,7509 Дирхам ОАЭ 22,9495 Доллар США 84,2820 Евро 98,2897 Индийская рупия** 88,0558 Казахстанский тенге** 18,3829 Канадский доллар 60,9018 Китайский юань 12,5294 СДР 115,6661 Сингапурский доллар 66,3690 Турецкая лира* 17,5387 Украинская гривна* 18,9093 Шведская крона* 88,8149 Швейцарский франк 104,8805 Японская иена** 52,9709 *За 10. **За 100.