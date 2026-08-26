Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 27 августа

Австралийский доллар 60,5313
Английский фунт 114,9017
Белорусский рубль 28,0510
Гонконгский доллар* 10,7509
Дирхам ОАЭ 22,9495
Доллар США 84,2820
Евро 98,2897
Индийская рупия** 88,0558
Казахстанский тенге** 18,3829
Канадский доллар 60,9018
Китайский юань 12,5294
СДР 115,6661
Сингапурский доллар 66,3690
Турецкая лира* 17,5387
Украинская гривна* 18,9093
Шведская крона* 88,8149
Швейцарский франк 104,8805
Японская иена** 52,9709

*За 10. **За 100.