Астраханские автобусы готовят к морозам за 7,4 млн рублей

Астраханский филиал Национальной транспортной ассоциации (НТА) начал подготовку автобусов к зиме. На ремонт кровли предприятия выделили 4,9 млн руб., еще 2,5 млн руб. направят на закупку запчастей. Сезонное обслуживание пройдут 455 автобуса, работы завершатся к ноябрю, сообщили в пресс-службе НТА.

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Особое внимание уделят системам отопления и предпускового прогрева двигателя. Заказано более 400 л антифриза, 265 отопителей, 350 вентиляторов, 340 свечей и 62 радиатора. Прошлой зимой из-за морозов до -30°C дизельные автобусы «Газель Next» не выехали на линию, поэтому в этом сезоне закупили присадки для работы при температурах ниже -15°C.

Летом завершили ремонт кровли и ливневок ремонтного цеха, запланирован монтаж постоянной системы отопления. Также установлены защитные экраны на колесных арках, чтобы предотвратить образование наледи, которая прошлой зимой выводила из строя датчики пневматической системы.

Нина Шевченко