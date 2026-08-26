Суд ввел наблюдение в отношении ОАО «Цимлянское ДРСУ» с долгом 44,8 млн руб

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Цимлянское ДРСУ» и включил требования ООО «Звезда» в размере 44,8 млн рублей в реестр кредиторов. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Требования кредитора основаны на постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2026 по делу. Суд взыскал с должника 100 тысяч рублей неустойки и 43,7 млн рублей процентов за пользование коммерческим кредитом. Судебный акт вступил в законную силу, однако должник его не исполнил.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Цимлянское дорожное ремонтному-строительное управление» зарегистрировано в 1994 году в Цимлянске (Ростовская область). Уставный капитал общества составляет 9,5 млн рублей. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Акционер — Минимущество Ростовской области. Выручка за 2025 год составила 135,7 млн рублей, убыток — 18,8 млн руб.

Должник возражал против заявления, ссылаясь на то, что проценты являются мерой гражданско-правовой ответственности. Суд отклонил этот довод и пришел к выводу, что данные проценты подлежат учету при определении признаков банкротства.

Установив наличие задолженности более 2 млн рублей и неисполнение обязательств свыше трех месяцев, суд признал требования заявителя обоснованными. В третью очередь реестра требований кредиторов включены требования ООО «Звезда» в размере 44,8 млн рублей, из которых 43,7 млн рублей — проценты, 100 тысяч рублей — неустойка, 1 млн рублей — расходы по оплате государственной пошлины.

Кроме того, ООО ТД «Стандарт Сервис» обратилось в суд с требованием к должнику на сумму 9,69 млн рублей. Суд постановил рассмотреть это требование после введения процедуры, следующей за наблюдением.

Тат Гаспарян