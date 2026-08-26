Волгоградский облсуд не отпустил расстрелявшего сыновей отца под домашний арест

Волгоградский областной суд не стал изменять меру пресечения жителю, которого обвиняют в убийстве сына и покушении на жизнь второго (ч. 1 ст. 105 , ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Защита просила заменить заключение под стражу на домашний арест, но суд отказал. Мера пресечения продлена до 14 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

14 августа сыновья приехали на работу к отцу, и между родственниками вспыхнула ссора. Ранее конфликты в семье были из-за дележки имущества. Родитель дважды выстрелил в одного из сыновей, тот погиб, затем ранил второго в спину и затылок, сообщало ранее СУ СКР по Волгоградской области. Раненый добрался до ближайшего дома, где вызвали полицию и скорую.

16 августа Палласовский райсуд отправил подозреваемого в СИЗО. Защита обжаловала решение, требуя изменить меру пресечения на домашний арест. Апелляция жалобу отклонила.

Нина Шевченко