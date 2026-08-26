В Ярославской области 22 отеля заселяют гостей по цифровому ID

В Ярославской области 22 отеля предоставляют гостям возможность заселения по цифровому ID в мессенджере «Макс» без бумажных документов. Об этом сообщила министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ

Такие гостиницы работают в Ярославле, Рыбинске, Угличе и Переславле-Залесском. При этом с 1 сентября возможность заселения по цифровому ID должна появиться во всех отелях с фондом более 50 номеров. Через два года, с 1 сентября 2028 года, эта практика будет распространена на все средства размещения.

«Это современный бесконтактный способ заселения без бумажного паспорта. Чтобы подтвердить личность, гость может показать динамический QR-код из мессенджера "Макс"»,— пояснила госпожа Костышина.

Алла Чижова