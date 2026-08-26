Дербентские очистные сооружения обвинили в ущербе Каспийскому морю на 43 млн рублей

Арбитражный суд Дагестана отложил до 22 сентября 2026 года рассмотрение иска Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к МУП «Дербентские очистные сооружения» о взыскании ущерба в сумме более 43 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Как указано в материалах дела, межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с муниципального предприятия ущерб в счёт возмещения вреда, причинённого водному объекту в результате сброса неочищенных сточных вод.

Суд перенес разбирательство в связи с необходимостью дополнительного изучения обстоятельств спора. До следующего заседания истцу предписано представить мотивированные возражения на отзыв ответчика и раскрыть все доводы и доказательства в обоснование своих требований.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Дербентские очистные сооружения» зарегистрировано в 2022 году в Дербенте (Республика Дагестан). Уставный капитал общества составляет 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Исполняющий обязанности директора — Ханум Гаджиева. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Ответчику — подготовить нормативно обоснованный и документально подтверждённый отзыв на иск, а также доказательства отсутствия вины в причинённом ущербе.

В отношении МУП «Дербентские очистные сооружения» введено наблюдение в апреле 2026 года.

Тат Гаспарян