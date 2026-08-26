В Новороссийске на восстановление школы и братской могилы направят 7,1 млн рублей

В Новороссийске из резервного фонда администрации выделят 7,1 млн рублей на восстановление школы №15 и братской могилы советских воинов в Мысхако, поврежденных в результате атак БПЛА. На школу направят 4,7 млн руб, на мемориал — еще 2,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году, на кладбище в Мысхако пострадала во время ночной атаки в начале марта. Обломки беспилотника повредили мемориальную плиту с именами погибших бойцов — часть плиты откололась, на поверхности остались следы от осколков. После осмотра повреждений глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что мемориал будет восстановлен.

Теперь администрация города предусмотрела 2,4 млн руб. на неотложные аварийно-восстановительные работы. Еще 4,7 млн руб. выделят на восстановление здания школы №15 в Восточном районе, серьезно поврежденного во время массированной атаки на Новороссийск 12 августа.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что завершить восстановление школы планируется к 1 ноября. Подготовить здание к началу нового учебного года, как предполагалось ранее, не удастся.

Анна Гречко